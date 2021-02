Psg, Neymar infortunato in Coppa di Francia e Champions contro il Barcellona a rischio. Pochettino: “Non c’è protezione da parte degli arbitri” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar si è infortunato nella partita di Coppa di Francia contro il Caen. Sulle sue condizioni regna ancora incertezza ma la paura è che possa trattarsi di qualcosa che gli farà saltare la sfida d'andata di Champions League contro il Barcellona del prossimo 16 febbraio. In attesa di report medico, il tecnico Mauricio Pochettino ha voluto mandare un segnale ai direttori di gara che, spesso, non puniscono un certo tipo di gioco aggressivo ai danni dei top player.Neymar infortunato: parla Pochettinocaption id="attachment 1077641" align="alignnone" width="701" Pochettino Psg (Twitter Psg)/captionL'attaccante brasiliano si è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attaccante del Paris Saint-Germainsi ènella partita didiil Caen. Sulle sue condizioni regna ancora incertezza ma la paura è che possa trattarsi di qualcosa che gli farà saltare la sfida d'andata diLeagueildel prossimo 16 febbraio. In attesa di report medico, il tecnico Mauricioha voluto mandare un segnale ai direttori di gara che, spesso, non puniscono un certo tipo di gioco aggressivo ai danni dei top player.: parlacaption id="attachment 1077641" align="alignnone" width="701"Psg (Twitter Psg)/captionL'attaccante brasiliano si è ...

