Psg, Neymar ha fatto crack: salterà la sfida contro il Barcellona in Champions (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attraverso un comunicato ufficiale il Psg ha reso noto il referto del medico dopo gli esami clinici effettuati oggi da Neymar: 4 settimane di stop Neymar Jr ha subito un infortunio all’adduttore lungo sinistro mercoledì sera. Al termine degli esami clinici per il talento brasiliano sono state prevista circa 4 settimane di assenza a seconda del decorso. Neymar salterà dunque entrambe le gare valevoli gli ottavi di Champions League tra il Psg e la sua ex squadra il Barcellona in programma rispettivamente il 16 febbraio e il 10 marzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Attraverso un comunicato ufficiale il Psg ha reso noto il referto del medico dopo gli esami clinici effettuati oggi da: 4 settimane di stopJr ha subito un infortunio all’adduttore lungo sinistro mercoledì sera. Al termine degli esami clinici per il talento brasiliano sono state prevista circa 4 settimane di assenza a seconda del decorso.dunque entrambe le gare valevoli gli ottavi diLeague tra il Psg e la sua ex squadra ilin programma rispettivamente il 16 febbraio e il 10 marzo. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Tegola PSG: quattro settimane di stop per Neymar, salterà il Barcellona ?? - francoist92 : Inconcevable... - capuanogio : #Neymar e gli ottavi di finale della #ChampionsLeague con il @PSG_inside non hanno un buon rapporto. Nel 2018 salta… - InterNapoli : #Neymar ha perso la testa per una napoletana, Chiara Nasti nel mirino del campione brasiliano #ChiaraNasti… - ProfessorD6 : @PSG_inside Annonce Neymar dispo mardi prochain bordel a cul !! -