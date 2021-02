Psg | apprensione per Neymar | il brasiliano esce per infortunio A rischio il Barcellona

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Bisognerà attendere il verdetto dello staff medico per avere più certezze, manel match di ieri di Coppa di Francia, Caen-Psg, è rientrato negli spogliatoi dopo un brutto fallo di Yago tenendosi l’adduttore e senza nemmeno aspettare il cambio dell’allenatore. Dopo Di Maria e (forse) Keylor Navas, potrebbe essere un’altra assenza pesante per Mauricio Pochettino in vista della sfida di Champions League contro il. Foto: psg Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Neymar schierato un po' a sorpresa da Pochettino in occasione della sfida di Coppa di Francia contro il Caen ha rimediato un infortunio di ...