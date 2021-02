Prosegue spedita la campagna vaccinale. In arrivo in Italia altre 292mila dosi del siero Astrazeneca. Oggi le prime somministrazioni nel Lazio e in Toscana (Di giovedì 11 febbraio 2021) A sostegno dell’endorsement da partedella presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, che ritiene l’Italia un esempio per il ritmo e l’efficienza sulle vaccinazioni, arrivano i numeri. Con 1.248.904 Italiani vaccinati da entrambe le dosi, l’Italia è il primo paese europeo per numero di vaccinazioni effettuate, davanti alla Germania e alla Spagna. E’ invece la Germania, con 3.5 milioni di dosi, il primo paese dell’Ue per il totale delle somministrazioni, seguita dal nostro paese, con 2,7 milioni, e dalla Francia, con 2.3. Complessivamente, in questa settimana, sono arrivati o arriveranno in Italia quasi 2 milioni di dosi (1.184.520): 510.120 di Pfizer, 132 mila di Moderna e 542.400 di Astrazeneca. Proprio ieri sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) A sostegno dell’endorsement da partedella presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, che ritiene l’un esempio per il ritmo e l’efficienza sulle vaccinazioni, arrivano i numeri. Con 1.248.904ni vaccinati da entrambe le, l’è il primo paese europeo per numero di vaccinazioni effettuate, davanti alla Germania e alla Spagna. E’ invece la Germania, con 3.5 milioni di, il primo paese dell’Ue per il totale delle, seguita dal nostro paese, con 2,7 milioni, e dalla Francia, con 2.3. Complessivamente, in questa settimana, sono arrivati o arriveranno inquasi 2 milioni di(1.184.520): 510.120 di Pfizer, 132 mila di Moderna e 542.400 di. Proprio ieri sono state ...

