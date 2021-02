Programma Mario Draghi: cosa cambia in Italia col nuovo governo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Terminato il secondo giro di consultazioni, nelle prossime ore l’ex Presidente della BCE salirà al Colle per sciogliere la riserva sull’incarico ricevuto da Mattarella. Qualche informazione in più sul Programma che Mario Draghi vuole mettere in campo. Mario Draghi: Riforma di PA, Fisco e Giustizia In cima alle priorità del governo di Mario Draghi, innanzitutto, campagna vaccinale da velocizzare e scuola da far ripartire ma, nel breve, far approdare in Parlamento le riforme di PA, Fisco e Giustizia, un passaggio fondamentale per poter spendere con agilità le ingenti risorse del Recovery Plan. La Riforma della Giustizia, per quello che si può capire al momento, dovrà rendere meno complesso il sistema. Da una parte pene severe e certe per i ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021) Terminato il secondo giro di consultazioni, nelle prossime ore l’ex Presidente della BCE salirà al Colle per sciogliere la riserva sull’incarico ricevuto da Mattarella. Qualche informazione in più sulchevuole mettere in campo.: Riforma di PA, Fisco e Giustizia In cima alle priorità deldi, innanzitutto, campagna vaccinale da velocizzare e scuola da far ripartire ma, nel breve, far approdare in Parlamento le riforme di PA, Fisco e Giustizia, un passaggio fondamentale per poter spendere con agilità le ingenti risorse del Recovery Plan. La Riforma della Giustizia, per quello che si può capire al momento, dovrà rendere meno complesso il sistema. Da una parte pene severe e certe per i ...

