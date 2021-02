Professioni sanitarie, subito un lavoro dopo la laurea triennale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Subito al lavoro dopo la laurea triennale con uno stipendio medio di 1300 euro. Sono i laureati nelle professioni sanitarie, 22 i corsi dall’ostetricia all’igiene dentale, dalla logopedia alle tecniche di radiologia. Su tutti gli infermieri protagonisti in questi mesi di pandemia con il loro lavoro. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Subito al lavoro dopo la laurea triennale con uno stipendio medio di 1300 euro. Sono i laureati nelle professioni sanitarie, 22 i corsi dall’ostetricia all’igiene dentale, dalla logopedia alle tecniche di radiologia. Su tutti gli infermieri protagonisti in questi mesi di pandemia con il loro lavoro.

