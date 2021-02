Produceva documenti falsi per espatrio | arrestato

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, in viale America, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato nei pressi della fermata metro Eur Fermi, il sopraggiungere di un veicolo dal quale scendeva un giovane di etnia Rom. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo. Dopo aver fermato il ragazzo, malgrado i poliziotti si fossero qualificati, l’autista del veicolo ha ingranato la marcia tentando di scappare ma e’ stato inseguito prima a piedi e poi in auto. Dopo alcune manovre azzardate che hanno provocato la caduta a terra di un poliziotto, il veicolo e’ stato raggiunto dalla pattuglia e bloccato. Alla richiesta deil’autista ha esibito una carta di identita’ rilasciata dalla Repubblica di San Marino, con l’effige ...

Terzobinarioit : Produceva documenti falsi: la Polizia arresta un romano 57enne all'Eur -

Ultime Notizie dalla rete : Produceva documenti

Il Messaggero

Ieri pomeriggio, in viale America, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato nei pressi ...Accompagnati entrambi negli uffici di polizia, gli agenti hanno accertato che il ragazzo, domiciliato presso il campo nomadi di Castel Romano, era privo didi identificazione pertanto hanno ...Ieri pomeriggio, in viale America, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato nei ...Ieri pomeriggio, in viale America, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, in servizio per il controllo del territorio, hanno notato nei pressi dell ...