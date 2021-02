Probabili formazioni Bologna-Benevento, ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Bologna-Benevento, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto al Dall’Ara per una partita fondamentale per le due squadre: da una parte i felsinei a caccia di punti salvezza, dall’altra i sanniti che vogliono ulteriormente allontanarsi dalla zona calda. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 febbraio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Bologna – Mihajlovic sceglie ancora Barrow dopo la doppietta come attaccante centrale, Palacio con tutta Probabilità solo dalla panchina. QUI Benevento – Inzaghi propone ancora il 4-3-2-1 ad albero di Natale con Insigne e Caprari alle spalle di Lapadula e Depaoli ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. Tutto pronto al Dall’Ara per una partita fondamentale per le due squadre: da una parte i felsinei a caccia di punti salvezza, dall’altra i sanniti che vogliono ulteriormente allontanarsi dalla zona calda. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 febbraio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Mihajlovic sceglie ancora Barrow dopo la doppietta come attaccante centrale, Palacio con tuttatà solo dalla panchina. QUI– Inzaghi propone ancora il 4-3-2-1 ad albero di Natale con Insigne e Caprari alle spalle di Lapadula e Depaoli ancora ...

