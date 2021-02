Prime anticipazioni su Bridgerton 2 dall’autrice dei romanzi Julia Quinn | il Duca di Hastings ci sarà?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ci vorrà un po’di tempo perché2 entri in produzione, sia a causa delle condizioni critiche del Regno Unito in termini di contagi da Covid sia perché bisogna pianificare la divisione dello stesso set con un’altra serie Netflix, The Crown. Ma la popolarità del fenomeno è tale che l’attesa è già spasmodica, così come la ricerca di. Quel che si sa è che il protagonista diAnthony, il maggiore di fratelli: stavolta tocca a lui trovare moglie, ma ciò non vuol dire che nei nuovi episodi non cispazio per Daphne e Simon, grandi protagonisti della prima stagione. Lo ha confermato, parlado al talk show di ITV Lorraine, anche l’autrice deiomonimi, parlando di ...