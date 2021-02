Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, lunedì la cerimonia conclusiva (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutilunedì 15 febbraio, alle ore 19.00, la Fondazione Gerardino Romano, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita (Bn), organizza la cerimonia conclusiva del Premio Nazionale diPoesia “Marco Di Meola”, edizione 2020. L’evento sarà coordinato dalla Prof. Maria Teresa Imparato e verrà trasmesso on line, in streaming sul canale YouTube della Fondazione. Questo secondo appuntamento ha raccolto la partecipazione di circa cinquecento autori, provenienti non solo dal territorio Nazionale, ma anche dall’estero. Un risultato significativo che sprona a proseguire, con determinazione ed entusiasmo, nella promozione a lungo termine del Premio. Nel corso della diretta la Giuria Tecnica, composta da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti15 febbraio, alle ore 19.00, la Fondazione Gerardino Romano, con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita (Bn), organizza ladeldiDi”, edizione 2020. L’evento sarà coordinato dalla Prof. Maria Teresa Imparato e verrà trasmesso on line, in streaming sul canale YouTube della Fondazione. Questo secondo appuntamento ha raccolto la partecipazione di circa cinquecento autori, provenienti non solo dal territorio, ma anche dall’estero. Un risultato significativo che sprona a proseguire, con determinazione ed entusiasmo, nella promozione a lungo termine del. Nel corso della diretta la Giuria Tecnica, composta da ...

Consorzio Sun, presentato il Premio Consilia 2021

Saranno premiati i giornalisti ed i praticanti della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

