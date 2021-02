Premier League, Mahrez truffato di 200mila euro: se ne accorge dopo 5 settimane! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Distratto o troppo “paperone” per accorgersi di un furto dalla sua carta di credito? Il Sun, famoso giornale scandalistico inglese, ha riportato alla luce una curiosa vicenda che risale al 2017 e ha come protagonista Riyad Mahrez, allora giocatore del Leicester prima di passare al Manchester City di Pep Guardiola l’anno successivo. L’algerino, infatti, sarebbe stato truffato di circa 200 mila euro, prelevati dalla sua carta di credito e spesi tra vestiti alla moda, una vacanza a Ibiza e una festa a base di champagne. La curiosità sta nel fatto che, secondo quanto riporta il noto tabloid, il giocatore se ne sarebbe accorto soltanto dopo cinque settimane. La vicenda è tornata d’attualità in questi giorni in quanto il prossimo 25 febbraio la Corte di Giustizia dovrà pronunciarsi sul caso. Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Distratto o troppo “paperone” perrsi di un furto dalla sua carta di credito? Il Sun, famoso giornale scandalistico inglese, ha riportato alla luce una curiosa vicenda che risale al 2017 e ha come protagonista Riyad, allora giocatore del Leicester prima di passare al Manchester City di Pep Guardiola l’anno successivo. L’algerino, infatti, sarebbe statodi circa 200 mila, prelevati dalla sua carta di credito e spesi tra vestiti alla moda, una vacanza a Ibiza e una festa a base di champagne. La curiosità sta nel fatto che, secondo quanto riporta il noto tabloid, il giocatore se ne sarebbe accorto soltantocinque settimane. La vicenda è tornata d’attualità in questi giorni in quanto il prossimo 25 febbraio la Corte di Giustizia dovrà pronunciarsi sul caso. Il ...

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dei 'magpies' costretti a fare i conti con l'ennesimo infortunio della stagione. L'attaccante del Newcastle United, Callum Wilson, resterà infatti ai box per ...

Da quando hanno perso a novembre con gli Spurs, i Citizens hanno collezionato 12 vittorie e 2 pareggi in Premier. Lo Special One ha vinto 4 delle ultime 7 sfide con il collega ...

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dei 'magpies' costretti a fare i conti con l'ennesimo infortunio della stagione. L'attaccante del Newcastle United, Callum Wilson, resterà infatti ai box per ...Da quando hanno perso a novembre con gli Spurs, i Citizens hanno collezionato 12 vittorie e 2 pareggi in Premier. Lo Special One ha vinto 4 delle ultime 7 sfide con il collega ...