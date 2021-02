Prada Cup, Luna Rossa si carica: “Ineos, siamo pronti” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inizia sabato l’ultimo atto della Prada Cup di vela. Per conquistare il ruolo di challenger della prossima 36esima America’s Cup sono in regata due team europei: gli italiani di Luna Rossa contro gli inglesi di Ineos. Al momento le previsioni meteo per sabato indicano un vento medio tra 9 e 16 nodi, condizioni ideali per le prossime regate. Si gareggia al meglio di 13 prove: il primo a vincere sette regate sarà il Challenger di Emirates Team New Zealand nella prossima Coppa America. Luna Rossa arriva al match con gli inglesi dopo l’exploit con American Magic, che ha battuto per 4-0. L’equipaggio condotto da Francesco Bruni e James Spithill ha migliorato molto la comunicazione e l’esecuzione delle manovre e la barca sembra aver fatto un deciso passo avanti nelle prestazioni. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inizia sabato l’ultimo atto dellaCup di vela. Per conquistare il ruolo di challenger della prossima 36esima America’s Cup sono in regata due team europei: gli italiani dicontro gli inglesi di. Al momento le previsioni meteo per sabato indicano un vento medio tra 9 e 16 nodi, condizioni ideali per le prossime regate. Si gareggia al meglio di 13 prove: il primo a vincere sette regate sarà il Challenger di Emirates Team New Zealand nella prossima Coppa America.arriva al match con gli inglesi dopo l’exploit con American Magic, che ha battuto per 4-0. L’equipaggio condotto da Francesco Bruni e James Spithill ha migliorato molto la comunicazione e l’esecuzione delle manovre e la barca sembra aver fatto un deciso passo avanti nelle prestazioni. ...

