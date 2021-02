Prada Cup, Luna Rossa-Ineos: previsioni meteo del weekend. Vento leggero, sabato ai limiti! Gli italiani sorridono? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luna Rossa si sta avvicinando a grandi passi all’attesissima Finale della Prada Cup: a partire da sabato 13 febbraio andrà in scena la battaglia campale contro Ineos Uk nella baia di Auckland. Sarà un confronto titanico tra due equipaggi che sembrano essere molto vicini tra loro e che daranno vita a una serie sulla carta particolarmente avvincente, emozionante ed equilibrata. Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e, soprattutto, guadagnerà la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Un fattore determinante nel Golfo di Hauraki sarà il Vento. Luna Rossa ha dimostrato di gradire una brezza leggera e nelle ultime settimane è un po’ migliorata in tutte le situazioni, mentre i britannici ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)si sta avvicinando a grandi passi all’attesissima Finale dellaCup: a partire da13 febbraio andrà in scena la battaglia campale controUk nella baia di Auckland. Sarà un confronto titanico tra due equipaggi che sembrano essere molto vicini tra loro e che daranno vita a una serie sulla carta particolarmente avvincente, emozionante ed equilibrata. Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e, soprattutto, guadagnerà la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Un fattore determinante nel Golfo di Hauraki sarà ilha dimostrato di gradire una brezza leggera e nelle ultime settimane è un po’ migliorata in tutte le situazioni, mentre i britannici ...

