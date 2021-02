Prada Cup | Ineos UK va tarata sotto pressione Sin qui britannici sulle nuvole

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono rimaste solamente tre squadre ancora in lizza per conquistare la 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo, dopo la recente eliminazione in semifinale diCup da parte di American Magic. Stiamo parlando del defender Emirates Team New Zealand (che entrerà in gara direttamente per le Finali), del Challenger of Record Luna RossaPirelli e diTeam UK. Quest’ultimo, primo classificato nel round robin delle Challenger Series, si appresta ad affrontare Luna Rossa nella finale dellaCup 2021. I, dopo la debacle delle World Series di dicembre, hanno cambiato decisamente passo e sono di fatto ancora imbattuti nell’ambito del torneo di selezione tra gli sfidanti, con 6 vittorie su 6 regate disputate (inclusa la ‘ghost race’ contro ...