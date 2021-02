Portogallo | Honda rescinde dopo appena cinque giorni con il Portimonense

(Di venerdì 12 febbraio 2021)dall’annuncio della firma sul contratto il giapponese Keisuke, ex Milan tra le altre,immediatamente con il. E non per propria volontà, ma a causa di un problema burocratico che ne ha impedito il tesseramento. Non proseguirà in, dunque, l’avventura dell’esterno d’attacco nipponico nel mondo del calcio da vero e proprio giramondo, visto che ha giocato con le divise di Botafogo, Vitesse, Melbourne Victory, Pachuca, come detto Milan, VVV-Venlo e Nagoya Grampus e CSKA Mosca con cui era balzato agli onori delle cronache. SportFace.

Dopo appena cinque giorni dall'annuncio della firma sul contratto il giapponese Keisuke Honda, ex Milan tra le altre, rescinde immediatamente con il Portimonense. E non per prop ...Brutte notizie per Keisuke Honda, il cui debutto con la Portimonense probabilmente non avverrà mai. Un 'cavillo' regolamentare lo ostacola.