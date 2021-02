Portimonense | cinque giorni dopo l’annuncio Honda rescinde il contratto

(Di giovedì 11 febbraio 2021)essere stato annunciato come rinforzo dal, Keisukeha lasciato il club dell'Algarve. Una decisione a sorpresa ma legata a un problema burocratico, che impedisce al nazionale giapponese di essere tesserato dalla Lega portoghese., presentato il 6 febbraio alla stampa, si è messo a disposizione del tecnico del club portoghese subitola chiusura della finestra di mercato invernale (1 febbraio). Solo ieri l'ex Milanun incontro con il presidente del club Rodini Sampaio ha appreso il problema burocratico.però vuole mettersi in forma per rappresentare il Giappone alle Olimpiadi di Tokyo. Il giapponese che a dicembre ha chiuso il rapporto con il Botafogo, ha giocato con le maglie ...

ItaSportPress : Portimonense, cinque dopo l'annuncio Honda rescinde il contratto - -

Ultime Notizie dalla rete : Portimonense cinque

il calcio 24 ore

Per la Premier League invecei match in programma mentre in Ligue 1 c'è solo Lorient - Dijon.00 Académica de Coimbra - Sporting CP 18:00 Boavista - CD Cova Piedade SL Benfica -...anni nei quali non solo Martinez è uscito dal calcio che conta, ma ha totalmente cambiato ... Dopo l'esperienza in Portogallo, alla, il colombiano a 34 anni rimane svincolato e si ...