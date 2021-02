Polonia, proteste contro legge che vieta l’aborto: incriminata Marta Lempart, attivista per i diritti delle donne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Insulto a ufficiali di polizia, elogi alla vandalizzazione delle chiese e “ostruzione a scopo di danno” dei servizi religiosi e provocazione di minaccia epidemiologica organizzando le manifestazioni in pandemia. Con queste accuse Marta Lempart, leader del movimento delle donne che in Polonia lotta contro il divieto quasi totale al diritto d’aborto, è stata incriminata da Varsavia. L’accusa della minaccia epidemiologica può comportare da 6 mesi a 8 anni di carcere, in caso di condanna. Lempart ha spiegato di considerare le accuse un segno dell’aumento della pressione politica del governo conservatore contro il movimento per i diritti delle donne. L’Unione europea ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Insulto a ufficiali di polizia, elogi alla vandalizzazionechiese e “ostruzione a scopo di danno” dei servizi religiosi e provocazione di minaccia epidemiologica organizzando le manifestazioni in pandemia. Con queste accuse, leader del movimentoche inlottail divieto quasi totale al diritto d’aborto, è statada Varsavia. L’accusa della minaccia epidemiologica può comportare da 6 mesi a 8 anni di carcere, in caso di condanna.ha spiegato di considerare le accuse un segno dell’aumento della pressione politica del governo conservatoreil movimento per i. L’Unione europea ha ...

