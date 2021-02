Pistoia. Un nuovo ecografo a due sonde per l’ospedale San Jacopo (Di venerdì 12 febbraio 2021) È stato consegnato, al reparto Covid dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, il secondo ecografo acquistato dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con i fondi messi a disposizione da Conad Nord Ovest: 99.700 euro raccolti tra Pistoia e provincia attraverso la campagna solidale “Unisciti a noi”. Dopo il moderno ecografo acquistato a maggio 2020 per il reparto di Medicina Interna, la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus ha impiegato le restanti risorse per donare alla struttura ospedaliera pistoiese un nuovo ecografo Samsung HS30 a due sonde. La consegna è avvenuta alla presenza di Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, del dott. Gabriele Nenci, responsabile dell’Area Covid del San Jacopo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 febbraio 2021) È stato consegnato, al reparto Covid delSandi, il secondoacquistato dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con i fondi messi a disposizione da Conad Nord Ovest: 99.700 euro raccolti trae provincia attraverso la campagna solidale “Unisciti a noi”. Dopo il modernoacquistato a maggio 2020 per il reparto di Medicina Interna, la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus ha impiegato le restanti risorse per donare alla struttura ospedaliera pistoiese unSamsung HS30 a due. La consegna è avvenuta alla presenza di Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, del dott. Gabriele Nenci, responsabile dell’Area Covid del San...

