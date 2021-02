Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 15

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Buongiorno! Pronti per un breve riassunto della settimana appena trascorsa nelladel Gfvip? Dopo la notizia della morte del fratello di Dayane nella, sono stati giorni molto difficili. Tutti i concorrenti hanno messo da parte i rancori e si sono stretti alla Mello. L’hanno confortata e accudita in modo esemplare. La ragazza ha deciso di rimanere in gioco, perché a causa del covid non avrebbe potuto andare in Brasile e ricongiungersi con la famiglia. Passata la puntata più tranquilla per via del lutto di Dayane, nella puntata di lunedì sono stati fatti passare gli Zorzando, per carnefici e Giulia per la vittima sacrificale?. Sono stati mostrati video in cui Stefania e Tommaso si lamentavano della pesantezza della ragazza, ovviamente conditi dalla loro ironia e dal loro cinismo. Mentre i video in cui Giulia contro di loro sono magicamente ...