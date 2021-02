“Pierpaolo tuo figlio non guarda la TV per Giulia”, urla fuori dal GF Vip: la reazione di Pretelli – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continuano le urla senza senso fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli è una delle “vittime” preferite di coloro che hanno poco da fare e passano il loro tempo dietro le mura del loft di Cinecittà. Naturalmente hanno tirato in ballo anche Giulia Salemi e Leonardo, il figlio di lui. urla al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continuano lesenza sensodalla Casa del Grande Fratello Vip.è una delle “vittime” preferite di coloro che hanno poco da fare e passano il loro tempo dietro le mura del loft di Cinecittà. Naturalmente hanno tirato in ballo ancheSalemi e Leonardo, ildi lui.al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Emma97791 : RT @velenosa7: #prelemi #gfvip Zelletta dice che Pierpaolo deve reagire con il sorriso ad una frase grave come “tuo figlio non guarda più l… - RukaKun_Yoongi : RT @velenosa7: #prelemi #gfvip Zelletta dice che Pierpaolo deve reagire con il sorriso ad una frase grave come “tuo figlio non guarda più l… - greenblueinside : RT @velenosa7: #prelemi #gfvip Zelletta dice che Pierpaolo deve reagire con il sorriso ad una frase grave come “tuo figlio non guarda più l… - prelemilife2 : RT @velenosa7: #prelemi #gfvip Zelletta dice che Pierpaolo deve reagire con il sorriso ad una frase grave come “tuo figlio non guarda più l… - auroraaaaa24 : RT @velenosa7: #prelemi #gfvip Zelletta dice che Pierpaolo deve reagire con il sorriso ad una frase grave come “tuo figlio non guarda più l… -