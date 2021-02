Piera Napoli | l’autopsia conferma | “Ha provato a difendersi”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La cantanteuccisa in maniera barbara,: “Decine di coltellate, ha”.ha tolto ogni dubbio sul barbaro assassinio di una giovane cantante neomelodica di Palermo,. La donna è stata uccisa con una ferocia inaudita dal marito, Salvatore Baglione. Emerge adesso che sarebbe stata colpita da decine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Un delitto efferato con decine di coltellate. E' quanto emerso nel corso dell'autopsia eseguita all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo martoriato di, la donna di 32 anni, uccisa dal marito Salvatore Baglione domenica scorsa nella loro casa di via Vanvitelli, nel capoluogo siciliano. L'esame stato eseguito dalla dottoressa Antonella ...E' quanto è emerso nel corso dell'autopsia eseguita all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo martoriato di, la donna di 32 anni, uccisa dal marito Salvatore ...