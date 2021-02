Piano vaccini in Lombardia, l’allarme dei sindaci: «Dieci giorni per trovare nuovi spazi o non ce la faremo» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per l’assessore regionale alla Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, sarà «la più importante campagna vaccinale della storia». Ma i sindaci dei capoluoghi che oggi hanno partecipato alla presentazione del Piano messo a punto dal Pirellone – si comincia il 18 febbraio con gli over 80, mentre dal 15 febbraio sarà attivo il portale vaccinazionicovid.servizirl.it per raccogliere le adesioni – chiedono di fare in fretta. «Nel giro di 10 giorni, anche meno, bisognerà trovare spazi aggiuntivi per fare le vaccinazioni. Perché nel frattempo arriveranno le forniture di Pfizer necessarie per completare la fase dedicata agli over 80, che dovrebbe durare quattro settimane, e procedere con i pazienti affetti da multimorbilità, che sono circa 1 milione. Poi toccherà al personale dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per l’assessore regionale alla Protezione civile della, Pietro Foroni, sarà «la più importante campagna vaccinale della storia». Ma idei capoluoghi che oggi hanno partecipato alla presentazione delmesso a punto dal Pirellone – si comincia il 18 febbraio con gli over 80, mentre dal 15 febbraio sarà attivo il portale vaccinazionicovid.servizirl.it per raccogliere le adesioni – chiedono di fare in fretta. «Nel giro di 10, anche meno, bisogneràaggiuntivi per fare le vaccinazioni. Perché nel frattempo arriveranno le forniture di Pfizer necessarie per completare la fase dedicata agli over 80, che dovrebbe durare quattro settimane, e procedere con i pazienti affetti da multimorbilità, che sono circa 1 milione. Poi toccherà al personale dei ...

