PI Campania, Anna Del Sorbo è con Lampugnale: Lo sviluppo? Passa per la crescita dimensionale delle imprese (Di giovedì 11 febbraio 2021) I dati Infocamere indicano come il 2020, l'anno del Covid 19, sia stato chiuso in Campania con un saldo natalità-mortalità delle imprese largamente positivo. A fronte di 25.749 cessazioni, le nuove iscrizioni al registro delle imprese sono risultate 31.092. Per buona parte, la performance è dovuta alla provincia di Napoli, dove a 12.960 cessazioni hanno fatto riscontro 16.382 nuove iscrizioni. "E' la dimostrazione di quanta vitalità e di quale fermento imprenditoriale vi siano nel territorio", sottolinea Anna Del Sorbo, vice presidente di Piccola Industria di Confindustria Campania e leader del Gruppo Piccola all'Unione Industriali Napoli, di cui è anche vice presidente. "Naturalmente non significa che non ci siano problemi, a volte anche drammatici.

