Pessina incanta e il Milan gongolo | i rossoneri possono prenderlo a metà prezzo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteosta facendo vedere grandi cose all’Atalanta. Ilosserva con attenzione la situazioneè diventato un punto fermo per l’Atalanta e sta vedendo il proprio valore di mercato crescere in maniera vertiginosa di partita in partita. Autore di un gol e un assist nelle 13 presenze accumulate in Serie A quest’anno,è ancora un “patrimonio” del. Ecco perché: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Arrivato a Bergamo nel contesto dell’operazione Conti al, ihanno suun diritto del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un “win to win” che potrebbe però anche dare la possibilità aidi acquisire il talento cresciuto nel vivaio ...

Ultime Notizie dalla rete : Pessina incanta

Calcio News 24

