Perugia Coronavirus | dal 15 febbraio partono vaccinazioni per ultraottantenni | tutte le indicazioni per le prenotazioni

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Prenderanno il via dal 15in Umbria leper preservare glidall’infezione prodotta dal virus Sarc-Cov2: lo comunica la Direzione sanitaria della Regione Umbria, rendendo noto che, a partire da venerdì 12sarà possibile effettuare la prenotazione.Il cittadino avrà a disposizione due modalità per effettuare la prenotazione. Si potrà scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (al linkhttps://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure nelle farmacie. È stato istituito anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione ...

