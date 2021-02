Personale ATA: confermata la domanda online, attesa per la data di uscita. Soloformazione.it (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia 2021 sarà completamente online. Questa novità pare ormai essere confermata da parte del Ministero ai sindacati. La bozza del bando è già pronta, ma ancora non esiste una data precisa per la domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia 2021. Bisogna ripresentare la domanda ATA anche se L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia 2021 sarà completamente. Questa novità pare ormai essereda parte del Ministero ai sindacati. La bozza del bando è già pronta, ma ancora non esiste unaprecisa per ladi aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia 2021. Bisogna ripresentare laATA anche se L'articolo .

QdSit : Assistenza #studenti #disabili, assistenza affidata a personale Ata, insufficiente rispetto a reale fabbisogno. Rob… - infoitinterno : Non solo per maestre e professori: al via le supplenze per bidelli e personale Ata - SindacatoAsset : Personale ATA: è possibile scegliere una provincia e 30 scuole - sebascuffari : @casabasejack @FLuccisano @MilaSpicola @BatiniFederico @sole24ore -> l'uso di supplenti per i docenti eventualmente… - kunta61 : @LucaBallabio1 @m_mumi Luca ma secondo te chi li fa gli esami a luglio? Il personale ata? E i corsi di recupero? E l'aggiornamento? -