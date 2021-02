Perin | “Nazionale? Se non ci sperassi | non sarei così competitivo Con Ballardini ognuno si sacrifica per l’altro”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Mattia, portiere del Genoa, ha rilasciato una intervista tra le colonne dell’edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport, parlando del sogno di un ritorno in, e della rinascita della squadra dall’arrivo di Davide. Sull’autostima della squadra adesso che le cose si sono sistemate: “È bello prima della partita guardare negli occhi i compagni e capire cheè disposto arsi per. Non a caso poi i risultati si vedono. Questo è esattamente quello che ci ha chiesto, e noi siamo ben contenti di esaudire le sue richieste”. Sul ritorno in Azzurro: “Il ct mi conosce… Ed io se non avessi questa speranza, con la voglia di tornare in, non potrei mai essere un portiere...

... Mattiaha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : ' Il ct Mancini mi conosce… E io, se non avessi questa speranza con la voglia di tornare in, non potrei ...non nasconde la sua speranza di poter tornare nel giro della, grazie alle sue strepitose parate come ha fatto contro il Napoli: sta duramente lavorando anche per questo.L'ex portiere rossoblù a Telenord premia il numero uno attuale: "Nelle ultime due giornate ha conquistato tre punti da solo" ...Mattia Perin racconta com'è nato il grande momento di forma del Genoa di Davide Ballardini e rivela di pensare alla convocazione per l'Europeo ...