Perché il voto su su Rousseau è decisivo per il futuro del Movimento 5 stelle e per i suoi leader (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un voto decisivo. Non solo per il governo del presidente o la coalizione di centrosinistra, ma prima di tutto per la storia del Movimento 5 stelle. Nel caos di queste ore, un dato è incontestabile: mai un voto sulla piattaforma Rousseau era stato così cruciale e importante per la creatura di Beppe Grillo. Che il sistema di democrazia diretta piaccia o meno, che se ne vedano ancora le debolezze e i difetti, difficile smentire il fatto che oggi la prima forza politica in Parlamento ha deciso di sottoporre all'assemblea dei suoi iscritti una scelta che determinerà quello che sono e quello che vogliono diventare. Ci sono stati altri due scogli simili nel percorso del Movimento al governo: l'alleanza con la Lega prima e quella con il Pd poi. In entrambi i ...

