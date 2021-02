Perché Il diavolo veste Prada con Meryl Streep e Anne Hathaway è il film da vedere stasera in tv

Leggi su amica

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Impossibile perderlo…in tv c’è Il, cult movie assoluto, per le fashion addicted e non solo. L’appuntamento è su Canale 5 alle 21.20. Ma per arrivare preparata, ti sveliamo aneddoti e curiosità. No spoiler, tranquilla… Non so per voi, ma la sottoscritta lo vede e lo rivede. Sempre.in tv c’è Ildi David Frankel, con le mitiche. L’appuntamento è su Canale 5 alle 21.20. E ci sono anche Emily Blunt e Stanley Tucci. E i costumi della mitica Patricia Field. Yes, la stessa di Sex and the City… Insomma, una che prima ha vestito Carrie & friend e poi è passata a Miranda Priestly e Andy Sachs… SCOPRI ...