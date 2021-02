Per il presidente di Regione sanno dimezzati i contagi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Musumeci frega l'entusiasmo sulla possibilità della Sicilia in zona gialla: "Dobbiamo prima dimezzare i contagi covid". Covid, Sicilia zona gialla? Musumeci spegne l’entusiasmo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Musumeci frega l'entusiasmo sulla possibilità della Sicilia in zona gialla: "Dobbiamo prima dimezzare icovid". Covid, Sicilia zona gialla? Musumeci spegne l’entusiasmo su Notizie.it.

fanpage : Oggi è il Giorno del Ricordo, dedicato al massacro delle #Foibe per rendere onore alle oltre diecimila vittime di n… - vitocrimi : Il ministero per la #TransizioneEcologica entra nell'agenda di governo. Ringrazio @beppe_grillo per aver posto il t… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per la scomparsa di #FrancoMarini: - cassioshinki : RT @roulwt: CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN TURCHIA: qui vivono circa 3,6 milioni di profughi siriani. sono lì perché l’Unione Europea ha promes… - __missmich : RT @DolceStilMilan: Sei d’accordo che l'@acmilan sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero per la transizione ca… -