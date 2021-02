Per il ministero della Salute l'omosessualità è un comportamento a rischio per il Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - L'omosessualità come comportamento a rischio, al pari della tossicodipendenza o della prostituzione, da catalogare in vista della campagna vaccinale contro il Covid. E' quanto riporta una tabella dell'Anagrafe Nazionale Vaccini del ministero della Salute, che è venuta alla luce solo perchè l'Asl5 di La Spezia ha fatto un copia-incolla e il documento sul sito è stato notato dall'ex candidato alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa "Nel documento vengono elencate 30 categorie di soggetti con comportamenti a rischio, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali", spiega Sansa. "Chiediamo alla Regione Liguria, all'Agenzia ligure della ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - L'come, al paritossicodipendenza oprostituzione, da catalogare in vistacampagna vaccinale contro il. E' quanto riporta una tabella dell'Anagrafe Nazionale Vaccini del, che è venuta alla luce solo perchè l'Asl5 di La Spezia ha fatto un copia-incolla e il documento sul sito è stato notato dall'ex candidato alla presidenzaRegione Liguria, Ferruccio Sansa "Nel documento vengono elencate 30 categorie di soggetti con comportamenti a, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali", spiega Sansa. "Chiediamo alla Regione Liguria, all'Agenzia ligure...

beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - Rinaldi_euro : Ma il M5S non poteva chiedere per tramite del M5S al governo Conte 1 e Conte 2 l’istituzione del ministero della… - matteosalvinimi : Anziché ministeri che già ci sono, suggeriamo al prof. Draghi di far rinascere il Ministero per le Disabilità: voce… - paolamleone : RT @DarioBallini: Quindi 'omosessuale' è finito nelle categorie a rischio per via di un documento redatto ad ottobre dal ministero guidato… - charliecarla : RT @Gianmar26145917: Incredibile: scoppia la polemica a #LaSpezia per un documento dell'Asl in cui gli omosessuali venivano inseriti nelle… -