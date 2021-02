Pensioni, nuove aliquote contributive nella Gestione separata INPS 2021 per finanziare l’indennità ISCRO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Invariato il costo contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Poiché la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) è risultato dello – 0,3%, per il periodo 2019-2020, il minimale imponibile contributivo – ossia l’importo minimo annuo sul quale calcolare i contributi – è rimasto pari a 15.953 euro. Mentre il massimale contributivo è rimasto anch’esso ai valori del 2020, vale a dire a 103.055 euro. Anche le aliquote contributive sono state confermate e rispecchiano i valori dello scorso anno. Analogo discorso per le aliquote aggiuntive, che risultano pari allo: 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Invariato il costo contributivo per i soggetti iscritti alla, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Poiché la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) è risultato dello – 0,3%, per il periodo 2019-2020, il minimale imponibile contributivo – ossia l’importo minimo annuo sul quale calcolare i contributi – è rimasto pari a 15.953 euro. Mentre il massimale contributivo è rimasto anch’esso ai valori del 2020, vale a dire a 103.055 euro. Anche lesono state confermate e rispecchiano i valori dello scorso anno. Analogo discorso per leaggiuntive, che risultano pari allo: 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni ...

