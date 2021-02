Paz è da ieri sera in Italia | ora la nuova avventura con il Sassuolo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Yeferson Paz è dain. Ecco il terzino colombiano classe 2002 appena sbarcato a Bologna e in compagnia di Edoardo Giacone e Matteo Roggi della RGR Management che comprende anche l’ex portiere Rubinho. Adesso per Paz, che arriva dal Cortuluá, l’opportunità di una grandecon il(partendo dalla Primavera di Bigica) che ha chiuso l’operazione negli ultimi minuti della scorsa sessione di mercato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

