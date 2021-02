Paura per Silvio Berlusconi: cade nella sua villa a Roma, ecco come sta (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’84enne Silvio Berlusconi è stato vittima di una caduta accidentale nella sua casa Romana, sull’Appia Antica. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’ufficio stampa del leader di Forza Italia: “Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza Romana, che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la clinica ‘la Madonnina’ per gli accertamenti, dove ha trascorso la notte“. Attualmente Berlusconi sta benissimo, è infatti stato dimesso questa mattina “è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo“. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’84enneè stato vittima di una caduta accidentalesua casana, sull’Appia Antica. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’ufficio stampa del leader di Forza Italia: “Il Presidenteè rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsasua residenzana, che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la clinica ‘la Madonnina’ per gli accertamenti, dove ha trascorso la notte“. Attualmentesta benissimo, è infatti stato dimesso questa mattina “è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo“. su Il Corriere della Città.

