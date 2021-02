Pattinaggio artistico, Finali Gran Premio Italia 2021: bella sfida nelle coppie. Attesissimi Della Monica-Guarise (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saranno Nicole Della Monica-Matteo Guarise gli atleti più attesi nella specialità delle coppie alle Finali del Gran Premio Italia 2021, competizione interna di Pattinaggio artistico in programma questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo; come per tutti i principali esponenti di punta Della Nazionale azzurra gli allievi di Cristina Mauri affronteranno l’evento come un test prima Della rassegna iridata di Stoccolma (Svezia), prevista a fine marzo. L’obiettivo principale dei pattinatori delle Fiamme Oro sarà quello di ridurre, per quanto possibile, gli errori. nelle uniche due gare affrontate in stagione i problemi principali sono emersi negli ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saranno Nicole-Matteogli atleti più attesi nella specialità dellealledel, competizione interna diin programma questo fine settimana all’IceLab Arena di Bergamo; come per tutti i principali esponenti di puntaNazionale azzurra gli allievi di Cristina Mauri affronteranno l’evento come un test primarassegna iridata di Stoccolma (Svezia), prevista a fine marzo. L’obiettivo principale dei pattinatori delle Fiamme Oro sarà quello di ridurre, per quanto possibile, gli errori.uniche due gare affrontate in stagione i problemi principali sono emersi negli ...

fisrveneto : #fisr IL PATTINAGGIO ARTISTICO VENETO PERDE GIANCARLO BERTOLUZZO - - sportface2016 : #Pattinaggio artistico, Finale #GranPremioItalia a Bergamo: atleti in gara e programma completo del weekend - Saretta_Gas87 : @carrarofabio69 Anche ioooo!!! #IGT ho fatto pattinaggio artistico per 17 anni, pattiniamo insieme! Abbiamo anche l… - mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico, convocazione al raduno delle nazionale per Kevin Bovara - - 708ef8bbb5734b7 : @Bubu_Inter Quello che dici è ancora più grave per la squadra, perché sarebbe a dire che quelli la davanti non conc… -