Pattinaggio artistico, finale Gran Premio Italia a Bergamo: il programma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sabato 13 e domenica 14 febbraio all'IceLab di Bergamo va in scena la finale del Gran Premio Italia Suzuki. Dopo le quattro tappe degli ultimi mesi tra Bergamo, Egna, Trento e Torino, il circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio vive dunque il suo atto conclusivo portando in pista tutti i migliori atleti del movimento tricolore qualificatisi per questa appassionante sfida. Un evento che promette Grande spettacolo e che sarà visibile in diretta su RaiSport + HD e sul canale Youtube della Federghiaccio. GLI ATLETI AZZURRI IN GARA UOMINI: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) e Mattia Dalla Torre (Aosta Skating Club 2000).DONNE: Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Ginevra ...

