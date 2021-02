Patti Educativi di Comunità: 35 accordi sottoscritti dalle scuole di Torino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 35 i Patti Educativi di Comunità sottoscritti dal Comune di Torino, enti e scuole e presentati, entro il 5 febbraio 2021, al bando pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per ottenere il finanziamento del Ministero dell’Istruzione. Si tratta di accordi di sostegno ai processi di apprendimento degli studenti che arricchiscono – con vari progetti, percorsi Educativi e attività – l’offerta formativa delle scuole. L’azione di coordinamento e promozione avviata dalla Città, ha seguito un percorso unico in Italia attraverso l’analisi dei bisogni delle scuole, la sensibilizzazione degli operatori culturali e il coinvolgimento di Università e Politecnico di Torino, Indire e Ufficio Scolastico ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 35 ididal Comune di, enti ee presentati, entro il 5 febbraio 2021, al bando pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per ottenere il finanziamento del Ministero dell’Istruzione. Si tratta didi sostegno ai processi di apprendimento degli studenti che arricchiscono – con vari progetti, percorsie attività – l’offerta formativa delle. L’azione di coordinamento e promozione avviata dalla Città, ha seguito un percorso unico in Italia attraverso l’analisi dei bisogni delle, la sensibilizzazione degli operatori culturali e il coinvolgimento di Università e Politecnico di, Indire e Ufficio Scolastico ...

Dalla comunità educante ai patti educativi (08/02/2021)

WeWorld e Frequenza 2000 hanno organizzato l'evento online: 'Dalla comunità educante ai patti educativi. Quale futuro per la collaborazione tra pubblico e privato nel contrasto alla povertà educativa?'. L'evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook di WeWorld giovedì 11 febbraio dalle 14,...

Nella scuola l'Italia si gioca lo sviluppo: nuovo libro di Patrizio Bianchi

L'idea alla base dei Patti educativi di comunità, indicati nel Rapporto conclusivo come la via maestra da seguire, è quella di aprire alla scuola reali spazi di arricchimento formativo e rendere la ...

Patti Educativi di Comunità: 35 accordi sottoscritti dalle scuole di Torino

(di Annacarla Tredici, responsabile comunicazione di Affido Culturale)Quando si dona a un bambino l’opportunità di conoscere nuove cose, di visitare luoghi mai visti prima, di ...

L'analisi. Collaborazione Stato-Chiesa le solide vie della solidarietà

Un seminarista, l’11 febbraio 1929, spiega al popolo davanti al Palazzo del Laterano la firma del Concordato. - Archivio Avvenire Tra le ricorrenze che si alternano e si sommano nella nostra storia na ...

