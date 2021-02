Parco di Veio | lavori ripristino Sentiero 5

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – Sono partiti stamattina iper ildel ‘5? che collega Le Rughe (Formello) con il Sorbo e il celebre Santuario. Lo scrive in una nota l’Entedidella Regione Lazio. Soddisfatto il presidente deldi, Giorgio Polesi: “Si tratta di unmolto importante che attualmente e’ completamente impercorribile. Il suoera stato richiesto a gran voce dai cittadini che una volta ultimati ipotranno raggiungere il cuore deldi, le Valli del Sorbo con il Santuario, sia a piedi che in bicicletta”. Alla cerimonia dell’avvio dei, finanziati interamente dall’Ente, erano ...

Roma - Sono partiti stamattina i lavori per il ripristino del 'Sentiero 5' che collega Le Rughe (Formello) con il Sorbo e il celebre Santuario. Lo scrive ...Alla Pisana nella seduta odierna della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, presieduta da Eugenio Patanè, si è tenuta l'a ...