Paola Quattrini | il messaggio della figlia | “Ci sono stati tanti momenti pesanti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un videopered è suaSelvaggia a farle la prima sorpresa mentre lei è ospite a Oggi è un altro giorno (foto). Un legame fortissimo tra madre e, che insieme ne hanno vissute tante ma non solobelli, anchemolto. Il grazie di Selvaggiaa sua madre arriva dritto al cuore dell’ospite di Serena Bortone. Entrambe attrici, madre ecosì diverse. “Io ti volevo ringraziare mamma e non per tutto quello che fai come nonna ma di quello che fai e hai fatto come mamma. Insieme ne abbiamo passate tante,esilaranti e difficili e io non ce l’avrei mai fata se non avessi avuto il tuo appoggio. Grazie per la leggerezza che sai dare ...