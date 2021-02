Palmeiras | Rony come Zaza… ma che rigore è? – VIDEO

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilha perso ai rigori la finale per il terzo e il quarto posto contro l’Al-Ahly, clamoroso l’errore dal dischetto diIlconclude con l’amaro in bocca il suo Mondiale. Il club brasiliano ha chiuso al quarto posto perdendo ai rigori la finalina contro l’Al-Ahly. A far scalpore, però, è stato il clamoroso errore dal dischetto di, attaccante delil cuiè suo malgrado divenuto subito virale.infatti, dopo aver preso una lunghissima rincorsa partendo addirittura da fuori area, ha improvvisamente rallentato prima di calciare con un saltello proprio tra le braccia del portiere avversario. Leggi su Calcionews24.com

: Wéverton; Mayke, Luan Garcia, Gustavo Gómez, Matías Viña, Patrick de Paula (dal 36' st Gustavo Scarpa), Raphael Veiga (dal 36' st Gabriel Menino), Felipe Melo, Luiz Adriano,, Willian