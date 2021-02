Palermo, il futuro del club rosanero: Ferrero studia la strategia, prepara l’affondo e punta Perinetti come ds. I dettagli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Palermo di proprietà di Hera Hora è sempre più prossimo ad un bivio che potrebbe delineare una svolta e cambiare, in un senso o nell'altro, il futuro del club di Viale del Fante. I programmi della neonata società rosanero, che ha ottenuto l'assegnazione del titolo sportivo della principale realtà calcistica del capoluogo siciliano tramite l'avviso pubblico del 12 luglio 2019 dal Comune di Palermo, sono stati scompaginati da una serie di variabili che hanno generato una situazione allo stato attuale piuttosto complessa. Errori di pianificazione e valutazione in sede di allestimento dell'organico in relazione agli obiettivi prefissati, frizioni concettuali e gestionali tra il presidente Dario Mirri e il socio Tony Di Piazza, riverbero rovinoso, sul piano tecnico ed economico, della pandemia da ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi proprietà di Hera Hora è sempre più prossimo ad un bivio che potrebbe delineare una svolta e cambiare, in un senso o nell'altro, ildeldi Viale del Fante. I programmi della neonata società, che ha ottenuto l'assegnazione del titolo sportivo della principale realtà calcistica del capoluogo siciliano tramite l'avviso pubblico del 12 luglio 2019 dal Comune di, sono stati scompaginati da una serie di variabili che hanno generato una situazione allo stato attuale piuttosto complessa. Errori di pianificazione e valutazione in sede di allestimento dell'organico in relazione agli obiettivi prefissati, frizioni concettuali e gestionali tra il presidente Dario Mirri e il socio Tony Di Piazza, riverbero rovinoso, sul piano tecnico ed economico, della pandemia da ...

matteosalvinimi : L’Italia ha bisogno di lavoro, di velocità, di viaggiare in sicurezza. Noi diciamo sì al lavoro nel rispetto dell’a… - WiAnselmo : #Palermo, il futuro del club rosanero: Ferrero studia la strategia, prepara l'affondo e punta Perinetti come ds. I… - Mediagol : #Palermo, il futuro del club rosanero: Ferrero studia la strategia, prepara l'affondo e punta Perinetti come ds. I… - cardella42 : RT @matteosalvinimi: L’Italia ha bisogno di lavoro, di velocità, di viaggiare in sicurezza. Noi diciamo sì al lavoro nel rispetto dell’ambi… - Homo_novus1 : RT @matteosalvinimi: L’Italia ha bisogno di lavoro, di velocità, di viaggiare in sicurezza. Noi diciamo sì al lavoro nel rispetto dell’ambi… -