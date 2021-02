(Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ilin casa è... senza difesa".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle prestazioni offerte dalfra le mura amiche dello Stadio "Renzo". Nelle ultime quattro partite giocate in casa, la difesa hasubito almeno un gol. Due pareggiBari e Ternana, ma mai una vittoria: un altro pareggioil Teramo e la sconfittala Virtus Francavilla."Tutte partite con un comune denominatore: il gol. Fatto e subito", si legge. Sì, perché la compagine rosanero in queste partite hasegnato. Eppure, ilsembrava avesse trovato una certa solidità in difesa.Cavese, Casertana e Vibonese non ha subito gol, appena uno ...

WiAnselmo : #Palermo, al 'Barbera' porta sempre aperta: contro il Bisceglie è necessario invertire il trend - Mediagol : #Palermo, al 'Barbera' porta sempre aperta: contro il Bisceglie è necessario invertire il trend - tifosipalermoit : contro il Bisceglie, Lucca dovrebbe riprendersi la maglia da titolare, supportato anche dai numeri che lo vedono a… - tifosipalermoit : nelle ultime 4 partite giocate al Barbera, il Palermo ha sempre subito almeno un gol senza mai arrivare alla vittor… - Claud_I2 : Piccola nota statistica: il #Padova contro il #Carpi ha segnato in una singola partita più gol del #Palermo in tras… -

Il prossimo impegno per ilsarà alcontro il Bisceglie, la migliore occasione per rilanciarsi e mettersi alle spalle gli ultimi risultati deludenti: 'Uniti e compatti ne veniamo fuori....il titolo principale scelto dal Giornale di Sicilia per la pagina sportiva dedicata al, tra ... Benedetto Giardina sottolinea come al '' la porta si faccia sempre più aperta e contro il ..."Le critiche fanno parte di ogni sport e bisogna accettarle anche perché se non sei bravo ad assimilarle non puoi scendere in campo" ...Focus su Lorenzo Lucca nell'edizione regionale di Repubblica di questa mattina, l'attaccante infatti è il capocannoniere del Palermo. "Toccherà di nuovo a Lorenzo ...