Pac-Man Mega Tunnel Battle | disponibile il nuovo DLC

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Pac-Man, il divertentissimo gioco di Pac-Man esclusivo per Google Stadia, si è recentemente arricchito con unDLC Di sicuro tutti conoscerete Pac-Man, uno dei giochi arcade più famosi al mondo. Dal 1980 ad oggi il titolo è stato pubblicato in tante forme diverse, ma nonostante ciò continua ad essere amato ancora oggi da centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo. Lo scorso Ottobre venne pubblicato in esclusiva per Google Stadia Pac-Man. Il titolo unisce il genere deiroyale al classico gameplay arcade di Pac-Man ed è riuscito a fare presa su un gran numero di giocatori. Nel tempo Pac-Mansi è arricchito con tanti ...

Un nuovo DLC per PAC-MAN Mega Tunnel Battle è disponibile da oggi. Il nuovo contenuto include labirinti a tema "Capodanno Lunare" e "GALAGA", 20 nuovi accessori per PAC-MAN – inclusi occhiali, cappelli e abiti "...Da PAC-MAN, una figura sferica di colore giallo che ha come unico scopo il mangiare dei puntini in una mappa scappando a dei fantasmi, a Death Stranding, un videogioco dove un personaggio ...