Ordigno esploso nei pressi dell' abitazione dell' eurodeputata del Pd

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Unvicino casaPd Alessandra Moretti. Illesi e i suoi familiari, non ci sono danni a cose o persone. Esplosa bomba vicino casa di Alessandra Moretti: indagini in corso su Notizie.it.

ottovanz : RT @itinagli: Tutta la mia solidarietà ad @ale_moretti dopo il brutto episodio dell'ordigno esploso sotto casa sua, a Vicenza. Auspico che… - eurodeputatipd : RT @itinagli: Tutta la mia solidarietà ad @ale_moretti dopo il brutto episodio dell'ordigno esploso sotto casa sua, a Vicenza. Auspico che… - mu_antonella : RT @itinagli: Tutta la mia solidarietà ad @ale_moretti dopo il brutto episodio dell'ordigno esploso sotto casa sua, a Vicenza. Auspico che… - alinatede : RT @itinagli: Tutta la mia solidarietà ad @ale_moretti dopo il brutto episodio dell'ordigno esploso sotto casa sua, a Vicenza. Auspico che… - FrancoMarchesa5 : RT @itinagli: Tutta la mia solidarietà ad @ale_moretti dopo il brutto episodio dell'ordigno esploso sotto casa sua, a Vicenza. Auspico che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordigno esploso

Unquesta notte a Vicenza vicino casa dell'esponente del Partito Democratico Alessandra Moretti . Non ci sono state fortunatamente conseguenze per l'eurodeputata né per i suoi familiari.Se l'fossequalche ora più tardi poteva essere una strage , anche perché lì vicino ci sono diverse attività di ristorazione e un istituto professionale.Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha espresso la solidarietà sua e dell'Eurocamera all'eurodeputata del Pd, ...Un ordigno è esploso questa notte nei pressi dell’abitazione dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, a Vicenza ...