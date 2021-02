Orban imbavaglia l' emittente scomoda | Benifei Pd | ' La Ue difenda KlubRadio'

Salspitaleri : RT @pdfvg: A fianco della voce libera di #KlubRadio tra le ultime radio indipendenti in #Ungheria che #Orban vuol chiudere dal #15Febbraio… - pdfvg : A fianco della voce libera di #KlubRadio tra le ultime radio indipendenti in #Ungheria che #Orban vuol chiudere dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Orban imbavaglia

Bavaglio e repressione nell'Ungheria nelle mani dell'estrema destra di Orban il cui partito fa incredibilmente ancora parte del Ppe: dopo la notizia che l'emittente radiofonica indipendente ungherese KlubRadio perderà la licenza, "ci siamo subito mossi con molti colleghi ...Il capodelegazione democratico al Parlamento Europeo: "Non possiamo restare a guardare mentre un altro Stato membro seguita a smantellare lo Stato di diritto, in contrasto con i Trattati" ...La libertà di stampa e di parola è sotto assedio in Ungheria e Polonia. A Budapest chiuderà Klubradio, l'ultima voce capace di criticare l'esecutivo sovranista di Viktor Orban. A Varsavia, invece, è b ...