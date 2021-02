Online il nuovo numero del magazine ENEA: focus sul Superbonus 110% (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – ENEA ha pubblicato Online il nuovo numero della rivista Energia, Ambiente e Innovazione dal titolo “Efficienza energetica, avanti tutta” con un inserto speciale dedicato al Superbonus 110% e l’opuscolo “Superbonus 110% – Il futuro a casa tua”. Gli interventi sono a cura di protagonisti del settore e degli esperti del Dipartimento di Efficienza Energetica dell’Agenzia (DUEE) e approfondiscono progetti e misure per l’efficientamento, i materiali innovativi, le soluzioni tecnologiche per ridurre i consumi e risparmiare sulle bollette, gli edifici ‘intelligenti’ e zero emission, le diagnosi energetiche, l’eco-rigenerazione delle città, il contrasto alla povertà energetica e al cambiamento climatico. “Il Superbonus può essere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha pubblicatoildella rivista Energia, Ambiente e Innovazione dal titolo “Efficienza energetica, avanti tutta” con un inserto speciale dedicato ale l’opuscolo “– Il futuro a casa tua”. Gli interventi sono a cura di protagonisti del settore e degli esperti del Dipartimento di Efficienza Energetica dell’Agenzia (DUEE) e approfondiscono progetti e misure per l’efficientamento, i materiali innovativi, le soluzioni tecnologiche per ridurre i consumi e risparmiare sulle bollette, gli edifici ‘intelligenti’ e zero emission, le diagnosi energetiche, l’eco-rigenerazione delle città, il contrasto alla povertà energetica e al cambiamento climatico. “Ilpuò essere ...

