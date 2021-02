Omossessuali e Covid | indicazione su categorie a rischio è del Ministero della Salute

(Di giovedì 11 febbraio 2021) iventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali ...

Diventa un caso politico nazionale quello scoppiato oggi in Liguria dopo la denuncia dell'assessore di opposizione Ferruccio Sansa: nei moduli predisposti per accedere al vaccino gli omosessuali vengono inseriti tra le categorie a rischio. Nel documento per prenotare il vaccino anti-Covid della azienda sanitaria spezzina, la Asl 5, tra le 30 categorie considerate a rischio vengono inclusi gli omosessuali. Si è espresso così il sindaco Pierluigi Peracchini in merito alla comunicazione dell'Asl5 che inseriva gli omosessuali tra le categorie a rischio, in relazione all'accesso alla fase 2 della campagna vaccinale. Gli omosessuali sono stati indicati dall'Asl5 della Liguria come categoria di soggetti con comportamenti a rischio Covid. Sono stati inseriti nella stessa tabella dei tossicodipendenti.