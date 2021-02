Oliviero Toscani condannato a risarcire Gasparri. Lo insultò così: “Quando si guarda in faccia, vomita” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Immaginiamo soltanto la rosicata di Oliviero Toscani che è stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire con quindicimila euro Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. La condanna per Toscani a risarcire Gasparri Per il giudice romano, infatti, il fotografo radical chic per eccellenza ha un umorismo di non facile comprensione. Nel corso di una trasmissione radiofonica Toscani apostrofò Gasparri con un “sguardo da Cottolengo», dicendo che il senatore “Vuole fare schifo” e, ciliegina sulla torta, “Quando si guarda in faccia alla mattina, vomita”. Come sappiamo, tutti epiteti che se vengono da sinistra, solitamente, vengono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Immaginiamo soltanto la rosicata diche è statodal Tribunale di Roma acon quindicimila euro Maurizio, senatore di Forza Italia. La condanna perPer il giudice romano, infatti, il fotografo radical chic per eccellenza ha un umorismo di non facile comprensione. Nel corso di una trasmissione radiofonicaapostrofòcon un “sguardo da Cottolengo», dicendo che il senatore “Vuole fare schifo” e, ciliegina sulla torta, “siinalla mattina,”. Come sappiamo, tutti epiteti che se vengono da sinistra, solitamente, vengono ...

Adnkronos : Toscani condannato per frasi su Gasparri: deve pagare 15mila euro - Adnkronos : #Toscani condannato per frasi su @gasparripdl: deve pagare 15mila euro - Corriere : La copertina del nuovo numero di @7Corriere, in edicola e nell'edizione digitale del 'Corriere della Sera' da vener… - fabriziodavoli1 : RT @claudio_2022: Oliviero Toscani condannato a risarcire Gasparri. Lo insultò così: “Quando si guarda in faccia, vomita” - MarcG_69 : RT @IlPrimatoN: I giudici di Roma non hanno 'capito' l'umorismo del fotografo -