Olimpiadi Tokyo, frase sessista: presidente Mori verso dimissioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, è pronto a dimettersi dall'incarico dopo essere stato travolto da una polemica innescata da alcune sue frasi ritenute sessiste. Le indiscrezioni sul passo indietro di Mori, già primo ministro del Giappone tra il 2000 e il 2001, sono riportate da diversi media locali e arriverebbero a meno di 6 mesi dalla nuova data fissata per l'inizio dei Giochi olimpici, dopo il rinvio di un anno causato dall'emergenza Covid. Ora in pole per sostituirlo, secondo quanto riferito da Kyodo News, ci sarebbe l'ex presidente della Federcalcio giapponese Saburo Kawabuchi. Una riunione straordinaria del comitato organizzatore di Tokyo è in programma venerdì. Le frasi che hanno innescato il caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ildel Comitato organizzatore delledi, Yoshiro, è pronto a dimettersi dall'incarico dopo essere stato travolto da una polemica innescata da alcune sue frasi ritenute sessiste. Le indiscrezioni sul passo indietro di, già primo ministro del Giappone tra il 2000 e il 2001, sono riportate da diversi media locali e arriverebbero a meno di 6 mesi dalla nuova data fissata per l'inizio dei Giochi olimpici, dopo il rinvio di un anno causato dall'emergenza Covid. Ora in pole per sostituirlo, secondo quanto riferito da Kyodo News, ci sarebbe l'exdella Federcalcio giapponese Saburo Kawabuchi. Una riunione straordinaria del comitato organizzatore diè in programma venerdì. Le frasi che hanno innescato il caso ...

Il simbolo olimpico nella città di Tokyo Il rinvio delle Olimpiadi Tokyo 2020 A marzo 2020 l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, con il sostegno del governo e del Comitato Olimpico ...

Spread the love Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, è pronto a dimettersi in seguito alle sue dichiarazioni sulla tendenza delle donne 'a parlare eccessivamente durante le riunioni', parole giudicate sessiste da più ...

(Adnkronos) – Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, è pronto a dimettersi dall’incarico dopo essere stato travolto da una polemica innescata da alcune sue fr ...

Yoshiro Mori aveva dichiarato che “le donne hanno la tendenza a parlare eccessivamente durante le riunioni, il loro tempo va limitato”, frase che ...

