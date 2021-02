Olimpiadi di Tokyo, bufera sul capo organizzazione Yoshiro Mori. Dimissioni dopo frasi sessiste (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, è pronto a dimettersi in merito alle sue dichiarazioni giudicate sessiste da più parti a livello globale. Tokyo – Le accuse di sessismo hanno buttato nella bufera Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo. Yoshiro Mori verso le Dimissioni I media nipponici hanno scritto che l’83enne è a un passo dalle Dimissioni. Nei giorni scorsi, infatti, Mori aveva affermato in senso critico “la tendenza delle donne eccessivamente durante le riunioni“, giudicate sessiste da più parti a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente del Comitato organizzatore delledi, è pronto a dimettersi in merito alle sue dichiarazioni giudicateda più parti a livello globale.– Le accuse di sessismo hanno buttato nella, presidente del Comitato organizzatore dellediverso leI media nipponici hanno scritto che l’83enne è a un passo dalle. Nei giorni scorsi, infatti,aveva affermato in senso critico “la tendenza delle donne eccessivamente durante le riunioni“, giudicateda più parti a ...

